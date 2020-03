immo flash

2019 wieder mehr Immobilienverkäufe

Fast 140.000 Immobilien verbüchert

Autor: Charles Steiner

Immobilien in Österreich sind nach wie vor der Renner. Laut aktuellem Re/Max-Immospiegel in Zusammenarbeit mit IMMOunited seien im Vorjahr 139.000 Verbücherungen im amtlichen Grundbuch verzeichnet worden, fast 10.000 mehr als 2018. Das entspreche einer Steigerung im Fünfjahresvergleich um rund 44 Prozent, im Zehnjahresvergleich seien es sogar gut zwei Drittel. Demnach liegt der Gesamtwert der in Österreich im Vorjahr gehandelten Immobilien bei 34,35 Milliarden Euro. Allerdings: Da die Zuwachsraten bei der Anzahl der gehandelten Immobilien sowie beim Transaktionswert mittlerweile auf gleichem Niveau befänden, konstatiert Re/Max, dass es über alle Objektarten zusammengerechnet keine Preiserhöhungen im großen Stil gegeben habe, wie Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Re/Max Austria auf immoflash-Nachfrage erklärte. Er rechnet heuer gleichfalls mit einem guten Immobilienjahr, aber: „es ist allerdings zu erwarten, dass die Preiskurve weiter abflacht.“ Wenig verwunderlich verbuchte Wien den größten Anteil am gesamtösterreichischen Immobilienumsatz. 2019 sei dabei die „Zehn-Milliarden-Euro-Schallmauer durchbrochen worden“, so Re/Max. Niederösterreich als zweitgrößter Markt sei auf über fünf Milliarden Euro gekommen, die Steiermark und Oberösterreich erreichten erstmals die Vier-Milliarden-Euro-Grenze. Was die Anzahl der Transaktionen betrifft, sei das Bundesland Niederösterreich mit über 28.000 Verbücherungen auf Platz eins, vor Wien mit knapp 23.000 Verbücherungen. Knapp dahinter die Steiermark mit mehr als 21.000 Transaktionsfällen.

Als Top-Immobiliendeals wies der Re/Max Immo-Spiegel ein Industrieobjekt im tirolerischen Jenbach um 108 Millionen Euro netto sowie einen Forstbetrieb im niederösterreichischen Scheibbs um 105 Millionen Euro aus. Teuerste Objekte in Wien seien ein Hotel in Penzing um 66 Millionen Euro sowie ein Zinshaus-Palais um 59 Millionen Euro gewesen.