2050 – leben wie Greta T.

Haben Sie sich schon gefragt, wie wir in naher Zukunft leben werden? Mein Tipp: Seien Sie flexibel, denken und bauen Sie neu - und hinterfragen Sie die Weisheitsquellen Ihrer Kinder.

Autor: Romana Kanzian

Im Jänner ist das Lesen von Trendprognosen meine liebste Alltagslektüre. Und da sich die Art und Weise, wie wir wohnen, arbeiten und bauen gerade sehr rasant verändert, stolpert man in jedem Medium über Buzzwords und Zitate zum Thema. "Generationen, die jetzt heranwachsen, werden sich mit geringer Qualität nicht zufriedengeben", klärt z.B. Gillian Charlesworth, Geschäftsführerin der BRE Group, über zukünftige Wohntrends auf. Das Unternehmen berät weltweit Regierungen und Industrieunternehmen zum Thema nachhaltiges und ressourcenfreundliches Bauen.

Während uns Greta Thunberg und Schulkollegen noch mit "Flight-Shaming" bestrafen, prognostiziert David Mattin von TrendWatching, "Home-Shaming" bereits zum nächsten Hashtag-Hype der Generation "Millenial". "Ein nachhaltiges Zuhause wird zum neuen Statussymbol." Und überhaupt: Wer über 2020 hinaus mit seiner Wohnimmobilie Status, Anerkennung und Einfluss darstellen möchte, dem sei ein Passivhaus empfohlen. Luxusvilla und Jugendstil- Zinshaus sind endgültig passé.

Das Lego-Heim

Es liegt auf der Hand, ein klimaneutrales Europa, welches sich die EU-Kommission bis 2050 wünscht, verlangt nach allerlei Veränderungen. Für Eigenheimbesitzer wie für Immobilienentwickler heißt das: Besser neu bauen als altes Gemäuer auf nachhaltig trimmen. Es muss also mehr gebaut werden. Und neue Technologien machen es möglich, dass schnell und ressourcenschonend gebaut werden kann.

„Nach dem Lego-Prinzip werden die Einzelteile zukünftiger Wohnflächen bald aus dem 3D-Drucker kommen“.

Die schwedische Wohnraumbehörde hat sich aus diesem Grund mit der Softwarefirma Elecosoft aus dem Vereinigten Königreich zusammengetan. Auf Knopfdruck erfährt man nicht nur den Preis des Baumaterials sondern auch dessen Klimaeffizienz. Mit der fortschreitenden Technologie (Proptech, Constructiontech) verlagern sich physische Baustellen immer mehr in den virtuellen Planungsraum von Fabriken. Nach dem Lego-Prinzip werden die Einzelteile unserer zukünftigen Wohnflächen bald aus dem 3D-Drucker kommen.

Schweden-Königin baut

Eine neue Baustelle hat auch der schwedische Möbelkonzern IKEA für sich entdeckt. Gemeinsam mit Skanska wurde BoKlok gegründet. Ein Unternehmen, welches Häuser und Wohnungen nach dem Haushaltseinkommen der zukünftigen Bewohner baut. Die Bedeutung von "Bo" deckt gleich die gesamte Wertschöpfungskette von "Bau" über "Bewohner", "Einrichtung", "Erbe" bis zum Verb "leben" ab. Gebaut wird mittlerweile auch außerhalb Schwedens - in Resteuropa. BoKloks neuester Coup: Königin Silvia von Schweden baut mit und zwar gemeinsam mit Silviahemmet, einer von ihr gegründeten Stiftung für ältere und demenzkranke Menschen. Das Projekt nennt sich SilviaBo.

2020 und darüber hinaus könnte also noch einiges an Nachhaltigkeit aus Skandinavien kommen. Vielleicht gibt es ja bald GretaBo, wo Kids ihren Eltern vorleben wie "Fridays for Future" im Alltag aussieht.