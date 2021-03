immo flash

32,5 Millionen Euro für Luxusapartment

Teuerstes Apartment Wiens auf dem Markt

Autor: Charles Steiner

Am Parkring 14, gegenüber des Wiener Stadtpark, sind durch Almanac Vienna 12 luxuriöse Residenzen entstanden. Vermarktet werden sie vom Luxusmakler Living De Luxe Real Estate, darunter auch das laut eigenen Angaben teuerste Apartments Wiens. 32,5 Millionen Euro kostet die 1.100 m² große Beletage-Wohnung. Dafür bekommt man auch einiges geboten: So sind Infrastruktur und Services des im kommenden Jahr eröffnenden Fünfsterne-Hotels Almanac Vienna für die Eigentümer verfügbar, diese reichen von eigenem Concierge bis hin zu Massagen im eigenen Spa- und Fitnessbereich, die bevorzugte Nutzung der Restaurants oder Angebote im eigenen Coffeeshop. Auch die Dimensionen des Apartments selbst lassen sich sehen: "Acht Schlafzimmer und acht Badezimmer sowie Balkon und Terrassen mit über 100 Quadratmeter laden zum Entspannen und Verweilen ein und verwirklichen einen einmaligen Wohntraum", so Thomas Hopfgartner, Inhaber von Living De Luxe Real Estate. Zwei der zwölf Wohnungen seien übrigens bereits verkauft worden.

Das Palais am Parkring 14 wurde zwischen 1871 und 1872 nach den Entwürfen von Johann Romano von Ringe und August Schwendenwein von Lanauberg im Neorenaissance-Stil als Palais Henckel Donnersmarck erbaut.