immo flash

3SI entwickelt in Währing

Neues Projekt in der Schumanngasse

Autor: Charles Steiner

© Philipp Schuster

Die 3SI Immogroup hat jetzt ein neues Projekt an Land gezogen: Auf den Gründen einer ehemaligen Betriebsliegenschaft in der Schumanngasse in Wien Währing werden durch die 3SI Immogroup in den kommenden Jahren rund 5.500 m² Wohnfläche entwickelt. Die Liegenschaft habe man im Rahmen eines Bestbieterverfahrens gewonnen, so die 3SI via Aussendung. Man befindet sich bereits in der Planungsphase, so Geschäftsführer Michael Schmidt: „Ganz wesentlich ist hier für uns, das Areal so nachhaltig wie möglich zu entwickeln. Geplant ist die Schaffung von rund 5.500 m² Wohnraum zuzüglich Freiflächen in Form von Balkonen und Gärten - und das in zentraler Wiener Lage!.“ Das mehrmonatige Bieterverfahren zu der großflächigen Währinger Liegenschaft dauerte von August bis Oktober 2020, mehrere Unternehmen boten für die Immobilie und dessen Areal. „Sowohl beim Kaufpreis als auch bei den Kosten für das Gesamtprojekt liegen wir im zweistelligen Millionenbereich“, so Schmidt.

Konkrete Pläne zu den nun in der Schumanngasse durchgeführten Baumaßnahmen sollen in einigen Monaten vorliegen. Mit einem Baustart rechnet der Immobilienentwickler im ersten Quartal 2022.