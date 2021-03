immo flash

3SI erwirbt zwei Gründerzeithäuser

Häuser im 5. Wiener Gemeindebezirk werden revitalisiert

Autor: Stefan Posch

© 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup hat zwei Zinshäuser im 5. Wiener Gemeindebezirk erworben. Beide Häuser liegen zwischen der U4-Station Margaretengürtel und der zukünftigen U2-Station Matzleinsdorfer Platz. „Beide Häuser profitieren in Zukunft vom Bau der U5 und dem Ausbau der U2. In Kürze werden wir mit der umfangreichen Sanierung beginnen. Bis 2022 werden in beiden Immobilien rund vierzig Bestandswohnungen hochwertig saniert und großteils auch mit Freiflächen ausgestattet. Zusätzlich schaffen wir neuen Wohnraum durch den Ausbau der Dachgeschoße und die Neubelebung bis dato ungenutzter Flächen“, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Ein Zinshaus befindet sich in der Fendigasse 23 zwischen Haydnpark und Leopold Rysterpark. Die gegliederte Fassade des viergeschossigen Gebäude aus dem Jahr 1909 wird revitalisiert und damit ihr ursprünglicher historischer Zustand wiederhergestellt werden. Zu den bereits vorhandenen knapp über 1.000 m² Wohnfläche entstehen im Zuge des geplanten Dachgeschoßausbaus mindestens zusätzliche 415 m² an Wohnfläche. Weitere neugeschaffene Gartenwohnungen kommen noch hinzu. Ergänzend werden die Wohnungen auch mit Balkonen bzw. Terrassen ausgestattet.

Das zweite Zinshaus der 3SI Immogroup aus dem Jahr 1890 befindet sich einige Straßen weiter in der Siebenbrunnengasse 65. Bei der doch einigermaßen in die Jahre gekommenen Immobilie werden außen die reich gegliederte Fassade und im Inneren die 17 Bestandswohnungen, drei Geschäftsflächen sowie das Stiegenhaus aufwendig saniert werden. Auch hier sind der Ausbau des Dachgeschoßes und die Neubelebung bislang nicht genutzter Flächen geplant, Im Zuge dessen werden rund 450 m² neue Wohnfläche geschaffen. Die Bestandswohnungen erhalten neue Freiflächen in Form von Loggias, gleichzeitig werden sie technisch modernisiert und hochwertig saniert. Die zukünftigen 2-4 Zimmerwohnungen mit optimalen Grundrissen werden mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Spätestens im 1. Quartal 2022 sollen die Arbeiten in beiden Gründerzeithäusern vollständig abgeschlossen und die Wohnungen bezugsfertig sein.