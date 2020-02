immo flash

3SI Immogroup auf 200 Millionen-Kurs

2019 über 100 Millionen Euro Investmentvolumen

Autor: Charles Steiner

Die 3SI Immogroup baut massiv aus und wird heuer mehr als 200 Millionen Euro für den Kauf von Immobilien investiert. Bereits im Vorjahr habe man mit Investments von weit über 100 Millionen Euro das „beste Jahr der Unternehmensgeschichte“ verbuchen können. Das soll heuer entsprechend getoppt werden, geht aus einer aktuellen Aussendung des Zinshausentwicklers hervor. Bis 2021 soll der Bestand an Zinshäusern im Bestand auf über 150 Objekte aufgestockt werden.

Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, zieht für das abgelaufene Geschäftsjahr eine mehr als positive Bilanz: „2019 war für die 3SI Immogroup ein Rekordjahr - noch besser als wir es geplant hatten! Das Investitionsvolumen der 3SI Immogroup lag weit über den angepeilten 100 Millionen Euro. Besonders das Zinshausgeschäft ist in diesem heiß umkämpften Markt rasant gewachsen.“ Dieser Wert soll jetzt verdoppelt werden, wenngleich Schmidt auf dem Immobilienmarkt einen anhaltend harten Wettbewerb sieht. Aufgrund der 2020-Ziele sei die 3SI Immogroup immer auf der Suche nach Immobilien oder freien Grundstücken in guten Wiener Lagen.

Noch stärker als in den Jahren davor will die 3SI Immogroup den Bestand an Zinshäusern weiter aufbauen und mehrheitlich im Bestand halten. Schmidt: „Uns als Familienunternehmen ist der Aufbau der Firmensubstanz sehr wichtig. Deshalb steht für uns nicht im Vordergrund, durch Verkauf das schnelle Geld zu machen. Im Gegenteil: Wir wollen uns ganz klar als Bestandhalter bei Zinshäusern positionieren.“ Auch das Bauträgergeschäft soll weiter ausgebaut werden, heißt es von der 3SI Immogroup weiter. Schmidt: „Wir haben in diesem Jahr sehr viele exklusive Objekte in der Pipeline. Insgesamt werden wir 2020 wieder ein paar hundert Wohnungen neu auf den Markt bringen.“