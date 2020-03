immo flash

3SI Immogroup forciert den Dritten

Zwei neue Zinshausprojekte gestartet

Autor: Charles Steiner

Die 3SI Immogroup verstärkt ihre Aktivitäten im Dritten Wiener Gemeindebezirk. Wie das auf die Entwicklung von Zinshäusern spezialisierte Unternehmen mitteilen lässt, habe man vor kurzem ein Objekt in der Dißlergasse erworben, bei einem anderen Zinshaus in der Markhofgasse starten jetzt die Revitalisierungsarbeiten.

Jenes Zinshaus in der Dißlergasse ist 1877 erbaut worden und befindet sich unweit der Urania und umfasst eine Nutzfläche von 1.000 m². Durch einen Dachgeschossausbau sei eine Erweiterung auf 1.370 m² möglich, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup: „Die Hausfassade und die Allgemeinflächen befinden sich trotz des Alters des Gebäudes von über 140 Jahren in gutem Zustand. Dennoch werden wir sie, wie auch alle Wohnungen, komplett sanieren.“ Zusätzlich sei der Einbau eines Lifts, der Anbau von Balkonen und der Ausbau der Dachgeschossfläche geplant. Der Baubeginn ist für den heurigen September nach Erlangen der Baugenehmigung avisiert.

Beim Objekt in der Markhofgasse sind die Arbeiten für die Revitalisierung bereits angelaufen. Im Zuge dieser Bauarbeiten wird ein Lift angebaut und das Dachgeschoss ausgebaut. Bis Frühjahr 2021 werden insgesamt 25 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 und 120 m² entstehen