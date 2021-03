immo flash

3SI Immogroup revitalisiert im 4.

Bauarbeiten für Zinshaus kurz vor dem Start

Autor: Charles Steiner

© 3SI Immogroup/Martin Haas

Die 3SI Immogroup nimmt im 4. Bezirk das nächste Zinshausprojekt in Angriff. Nach Ostern starten die Bauarbeiten für ein Gründerzeithaus in der Petzvalgasse 4, neben der U1-Station Südtiroler Platz und zwischen Alois-Drasche-Park und Belvederegarten. Bis zum vierten Quartal 2022 entstehen hier 25 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup erklärt über die Baumaßnahmen: „Wir bringen eine komplette Stuckfassade im historischen Stil an, schaffen Freiflächen in Form von Balkonen, bauen das Dachgeschoß aus und einen neuen Lift ein.“