3SI stellt La Belle Vie fertig

19 Luxuswohnungen in Döbling fertiggestellt

Autor: Charles Steiner

© 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup hat ihr Projekt La Belle Vie an der Raffelsperger Gasse in Döbling nach rund anderthalb Jahren fertiggestellt. Bereits 2019 hatte das Familienunternehmen damit begonnen, die zwei bestehenden Wohnhäuser komplett zu entkernen und von innen heraus neu zu errichten. Letztendlich wurden daraus 19 Wohnungen - jede mit eigenem Tiefgaragenparkplatz, der zusätzlich eine Steckdose für E-Autos bietet. Die barrierefreien 2-4 Zimmerwohnungen bieten offene Wohnflächen mit optimalen Grundrissen zwischen 44 und 156 m². Jede Wohnung verfügt außerdem über eigene Freiflächen in Form von Garten, Balkone oder Terrassen mit 6 bis 55 m². Die nun bezugsfertigen Neubauwohnungen im Döblinger Cottageviertel werden von IMMOfair und Otto Immobilien vermarktet. Es seien noch Wohnungen verfügbar, so die 3SI Immogroup in einer Aussendung. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup: „Aufgrund der einmaligen wunderschönen Lage mitten im Cottageviertel, des traumhaften Ausblicks und des exklusiven Stils macht “La Belle Vie„ seinem Namen alle Ehre.“