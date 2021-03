immo flash

3SI und Winegg übergeben an Investor

Neubauprojekt in Simmering geht an Bank Austria Real Invest

Autor: Charles Steiner

© Leofilm productions

Die Bauarbeiten für das Neubauprojekt Dittmanngasse 4 in Wien-Simmering der Winegg Realitäten und 3SI Immogroup konnte plangemäß abgeschlossen werden. Nun ist die Immobilie an den Investor Bank Austria Real Invest, die das Objekt bereits vor Baustart erworben hatte, übergeben werden. Das Gesamtprojekt umfasst insgesamt 104 Wohnungen von ca. 45 bis 75 m².

Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der Winegg Realitäten in einer Stellungnahme: „Wir freuen uns daher sehr, dass wir die schlüsselfertigen Wohnungen inklusive moderner Einbauküchen planmäßig an unseren Investor übergeben konnten. Wir bedanken uns weiters bei dem Bauunternehmen Haiderbau, sowie bei allen Projektbeteiligten für die erfolgreiche Fertigstellung!“ Projekt-Partner Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, zeigt sich mit dem gemeinsamen Bauprojekt ebenfalls sehr zufrieden: „Der Wohnkomplex in der Dittmanngasse besticht mit einer ausgezeichneten Lage und Infrastruktur. Es freut mich, dass wir die hohen Ansprüche der Investoren in diesem gemeinsamen und erstklassigen Wohnbauprojekt erfüllen konnten.“