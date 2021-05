immo flash

5-Sterne-Hotel eröffnet in der Schweiz

Kempinski Palace Engelberg startet am 25. Juni

Autor: Charles Steiner

© Kempinski Hotels

Europaweit stehen die Weichen auf Lockerungen der Coronamaßnahmen. Ein wichtiges Signal für die Hotellerie, die durch die Pandemie wohl am härtesten getroffen hat. Diese zeigt sich optimistisch und startbereit. So wird am 25. Juni ein neues Fünfsterne-Luxushotel der Kette Kempinski im schweizerischen Engelberg eröffnet. Das Hotel umfasst 129 Zimmer und ist im Belle Epoque-Stil gehalten. Zusätzlich wartet das Luxushotel mit Tagungsräumen, Kursaal und großzügigem Spa-Bereich auf. Das Kempinski Palace Engelberg befindet sich im Zentrum der Alpendestination, direkt neben dem Kurpark und nur wenige Gehminuten vom Bahnhof gelegen. Das berühmte Kloster Engelberg und die Bergbahnen sind 10 Gehminuten entfernt. Engelberg ist sowohl mit dem Zug als auch mit dem Auto leicht zu erreichen.

"Das Bedürfnis nach schönen und hochwertigen Rückzugsorten war noch nie so groß wie in der heutigen Zeit. Die Flucht aus unserem hektischen Lebensstil ist zentral geworden. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Gästen einen Ort zu bieten, an dem sie sich entspannen und ihren Körper und Geist in einer luxuriösen Umgebung in Einklang bringen können", sagt Andreas Magnus, General Manager des Kempinski Palace Engelberg.