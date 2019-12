immo flash

6B47 und Immo Solutions starten Jadenhof

Klimaaktives Projekt im 15. Bezirk

Autor: Gerhard Rodler

Im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk wurde der Grundstein für das Projekt „Jadenhof“ gelegt. 6B47 Wohnbauträger GmbH, eine Tochter der 6B47 Real Estate Investors AG, errichtet hier 63 leistbare Mietwohnungen. Das Projekt wurde bereits im Mai an die Auris Immo Solutions GmbH verkauft, die als Asset Manager des „Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich“ fungiert.

Unweit des Technischen Museums und der U3 Station Johnstraße entstehen auf einer Nutzfläche von 4.000 m² in klimaaktiver Bauweise 63 Mietwohnungen, ein Kindergarten sowie 24 Tiefgaragen-Stellplätze. Baubeginn für das Projekt „Jadenhof“ war Anfang Juni 2019, nun erfolgte mit der offiziellen Grundsteinlegung der nächste Meilenstein des Projekts. Gemeinsam mit 6B47 Wohnbauträger-Geschäftsführerin Silvia Wustinger-Renezeder nahm auch die Vorsitzende des Bezirksbauausschusses Frau Vera Biedermann an den Feierlichkeiten teil.

Das Projekt wurde bereits im Mai im Zuge eines Share Deals mit einem weiteren Projekt an Immo Solutions verkauft und in den „Nachhaltigen Immobilien Fonds Österreich“ eingegliedert, der auch das Österreichische Umweltzeichen trägt. Für alle darin investierten Immobilien wird eine klima:aktiv Zertifizierung angestrebt. „Wir freuen uns, dass wir unseren Immobilienspezialfonds um ein weiteres klimaaktives Objekt erweitern konnten und somit auch für unsere Investoren einen langfristig nachhaltigen Wert erschaffen“, so Christian Schön, geschäftsführender Gesellschafter von Immo Solutions. Mit der geplanten Fertigstellung 2020 wird das Projekt an einen Investor übergeben.