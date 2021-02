immo flash

6B47 verkauft drei deutsche Wohnprojekte

Gröner Group übernimmt Portfolio mit knapp 50.000 m²

Autor: Stefan Posch

Die 6B47 Real Estate Investors hat ein Paket von drei Wohnbauprojekten mit knapp 50.000 m² Geschossfläche an die Gröner Group veräußert. Dabei handelt es sich um ein Projekt in der Freischützstraße im Münchner Stadtteil Johanneskirchen, ein Objekt in Karlsfeld am nordwestlichen Rand von München und eine Liegenschaft in der Kleinen Eiswerderstraße im Berliner Stadtbezirk Spandau. Das Vorhaben an der Freischützstraße, das bisher durch ein Joint Venture der beiden Transaktionspartner unter der Führung der 6B47 vorangetrieben wurde, hat den Schwerpunkt Wohnen mit einer Geschossfläche von rd. 13.100 m², davon etwa 2.000 m² Gewerbefläche. Das Projekt Karlsfeld ist ein Teil der Quartiersentwicklung auf dem sogenannten Ludl-Areal, auf dem auf 14.300 m² Wohnungen realisiert werden. Bei dem 11.500 m² großen Grundstück in der Kleinen Eiswerderstraße wird die Gröner Group an ihrem Stammsitz Berlin ihre Kernkompetenz bei der Kombination von Neubau und historischer Bausubstanz einbringen. Alle Objekte des Transaktionspakets sind mit Bau- bzw. Planungsrecht ausgestattet oder befinden sich bereits in der Umsetzungsphase.

„Wir freuen uns über diese Transaktion unter diesen schwierigen Marktvoraussetzungen und gerade in der jetzigen Zeit. Für die Gröner Group, die schon länger beim Projekt Freischützstraße Joint Venture Partner war, passten auch die anderen beide Projekte exakt in ihr Such- und Ankaufsprofil. Der Charme eines solch großen Paketverkaufes und die gebündelte Übergabe an einen Partner ließ uns von unserem ursprünglichen Plan der eigenen Umsetzung letztendlich abweichen“, erklärt Kai-Uwe Ludwig, COO der 6B47 Real Estate Investors.

Christoph Gröner, Geschäftsführer der Gröner Group, ergänzt: „Das Projektportfolio von 6B47 erfüllt mehrere strategische Schlüsselkriterien für uns: Die Freischützstraße ermöglicht es beispielsweise den wichtigen Standort München mit notwendigem, erschwinglichem Wohnraum zu versorgen. Die Kleine Eiswerderstraße in Berlin-Spandau wiederum spricht unsere Kernkompetenzen an, historische Gewerbeflächen erfolgreich dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Demgegenüber passt insbesondere das Objekt in Karlsfeld zu unserem Fokus der vollständigen Digitalisierung des Bauens, der Einbindung serieller Fertigungsprozesse sowie einer konsequent standortorientierten ökologischen und ökonomischen Planung.“

Über den Gesamtkaufpreis sowie die auf die einzelnen Objekte fallenden Beträge haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. 6B47 wurde rechtlich durch Görg Rechtsanwälte beraten.