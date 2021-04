immo flash

Award zum Tag: Baumit Life Challenge

Schönste Fassaden Europas prämiert.

Autor: Stefan Posch

© Baumit/andreasmaxones

36 Finalisten aus 26 Ländern standen beim Online-Finale der Baumit Life Challenge in der Endauswahl, um die schönste Fassaden Europas zu küren. Die Architekten-Jury wählte das Projekt MO Museum in Vilnius zum Life Challenge 2021 Award Sieger. Österreich siegte in der Kategorie „Historische Sanierung“ mit der Kunst- und Architektur-Ikone „Wiener Secession“.

Die geplante Preisverleihung der Baumit Life Challenge im Frühjahr 2020 in Valencia wurde Corona bedingt mehrmals verschoben. Die Prämierung für die schönste Fassade Europas wurde nun online, via live Stream, ausgetragen. „Die Baumit Life Challenge 2020/21 stellte dennoch einen neuen Rekord auf: 385 Beiträge aus 26 Ländern wurden eingereicht. Der Dank gilt allen Teilnehmern, den BaumitPartnern und Mitarbeitern sowie der internationalen Expertenjury. Sie alle haben diesen europaweiten Wettbewerb überhaupt erst möglich gemacht“, so Baumit Group-CEO Robert Schmid.