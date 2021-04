immo flash

Aberdeen goes Rottenburg

Wohndevelopment mit 77 Einheiten von Instone erworben

Autor: Charles Steiner

© Instone

Wenn es um Investments in Wohnimmobilien geht, so orientieren sich Anleger längst nicht nur mehr auf deutsche Metropolen. Auch kleinere Städte mit Wachstumspotenzial sind interessant. Ein Beispiel dafür ist der jüngste Ankauf der Aberdeen Standard Investments in Rottenburg in Deutschland. Diese hat via Forward Deal im Quartier „Neckar.Au Viertel“ des Entwicklers Instone ein Wohndevelopment erworben. Die Immobilie mit 77 Wohneinheiten, davon acht geförderte Sozialwohnungen, werden in einen Immobilienfonds eingebracht. Die Wohnungen befinden sich auf dem zweiten Instone-Baufeld des Quartiers und werden unter dem Namen „Neckar.Residential“ entwickelt. Der Projektstandort befindet sich fußläufig zur historischen Altstadt von Rottenburg und bietet Einkaufsmöglichkeiten, Kitas und eine Schule in der näheren Umgebung. Im Quartier selbst entsteht aktuell ein weiterer Kindergarten. Vom „Neckar.Au Viertel“ aus erreicht man sowohl per Nahverkehr als auch mit dem Auto die pulsierende Universitätsstadt Tübingen in rund zehn bis 15 Minuten.

Fabian Klingler, Vorstand der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG: „Wir freuen uns, dass wir uns dieses attraktive Wohnungsportfolio sichern konnten, denn wir sind von der Qualität sowie dem Gesamtkonzept des Quartiers am Standort Rottenburg sehr überzeugt. Der Ankauf ist eine perfekte Ergänzung für unser bestehendes Portfolio.“