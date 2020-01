immo flash

Achtung Baustelle!

Der Boom der Immobilien- und Bauwirtschaft zeigt sich auf den Baustellen und in den Planungsbüros. Selten zuvor waren so viele Immobilienprojekte am Start.

Autor: Stefan Posch

© SIGNA/Zima//Soravia © SIGNA/Zima//Soravia © SIGNA/Zima//Soravia © S Immo/CA Immo/Deba/RVW/STrabag RE/Wertinvest © S Immo/CA Immo/Deba/RVW/STrabag RE/Wertinvest © S Immo/CA Immo/Deba/RVW/STrabag RE/Wertinvest © S Immo/CA Immo/Deba/RVW/STrabag RE/Wertinvest © S Immo/CA Immo/Deba/RVW/STrabag RE/Wertinvest © S Immo/CA Immo/Deba/RVW/STrabag RE/Wertinvest © ZOOM VP/ NID/Rustler/UBM/3SI/Rustler © ZOOM VP/ NID/Rustler/UBM/3SI/Rustler © ZOOM VP/ NID/Rustler/UBM/3SI/Rustler © ZOOM VP/ NID/Rustler/UBM/3SI/Rustler © ZOOM VP/ NID/Rustler/UBM/3SI/Rustler © List/6B47/Flughafen Wien/SÜBA/Die Wohnkompanie © List/6B47/Flughafen Wien/SÜBA/Die Wohnkompanie © List/6B47/Flughafen Wien/SÜBA/Die Wohnkompanie © List/6B47/Flughafen Wien/SÜBA/Die Wohnkompanie © List/6B47/Flughafen Wien/SÜBA/Die Wohnkompanie © Prisma/wohngut/Project Immobilien/JP Immobilien/VI Engineers © Prisma/wohngut/Project Immobilien/JP Immobilien/VI Engineers © Prisma/wohngut/Project Immobilien/JP Immobilien/VI Engineers © Prisma/wohngut/Project Immobilien/JP Immobilien/VI Engineers © Prisma/wohngut/Project Immobilien/JP Immobilien/VI Engineers

Vor allem Wohnraum entsteht aktuell in den österreichischen Ballungszentren, wie ein Blick auf die aktuellen Immobilienprojekte verrät. Laut dem Deloitte Property Index 2017 wird in Österreich europaweit gesehen mit der Errichtung der meisten neuen Wohnungen pro Einwohner begonnen.

Wohnbautätigkeit steigt

Eine besonders starke Bautätigkeit ist, wenig überraschend, in der Bundeshauptstadt Wien zu beobachten. Das zeigt auch eine Studie von CBRE. Demnach werden im Jahr 2018 in Wien um rund 50 Prozent mehr Wohneinheiten realisiert als im Jahr 2017. Während in diesem Jahr rund 8.500 Neubauwohnungen auf den Markt kamen und kommen werden, werden es im Jahr 2018 schon etwa 12.700 sein. Berücksichtigt wurden dabei Gebäude mit mindestens 20 Neubauwohnungen. Für Investoren wird der Wiener Wohnmarkt immer interessanter, da die Wohnbauleistung trotz dieser Steigerung immer noch unter dem durchschnittlichen jährlichen Wohnraumbedarf liegt. Auch für die Jahre 2019 bis 2021 progostiziert die Studie eine zu geringe Neubautätigkeit.

Rekord bei Büroflächen

Auch die Neuflächenproduktion im Bürobereich nimmt in Wien wieder Fahrt auf. Nachdem im Jahr 2016 die Flächenproduktion im Wiener Büromarkt mit nur 60.000 m² auf ein Rekordtief zurückging, ist heuer eine Trendumkehr zu beobachten. 2017 steigt die Flächenproduktion laut dem Büromarktbericht Herbst 2017 von EHL Immmobilien auf immerhin 150.000 m² und damit auf das höchste Ergebnis seit 2013. Für das kommende Jahr wird mit einer Neuflächenproduktion von 330.000 m² ein Rekordwert erreicht werden.

Einzelhandel stagniert

Die Flächenproduktion im Einzelhandel nimmt hingegen ab. Nur rund 56.000 m² EKZ-Fläche wurden in den ersten drei Quartalen laut CBRE fertiggestellt. Davon entfallen nur rund 5.500 m² auf neue Center, während ca. 25.500 m² auf Erweiterungen und rund 25.000m² auf Modernisierungen entfielen.