immo flash

ACSP bekommt neuen Vorstand

2022 übernimmt Christoph Andexlinger Obmannschaft

Autor: Stefan Posch

Bei der Generalversammlung der Austrian Council of Shopping Places (ACSP) wurde Langzeitobmann Stephan Mayer-Heinisch und sein Team wiedergewählt. Es wird aber im Laufe dieser Funktionsperiode zu einem geplanten Wechsel an der Spitze kommen. Mayer-Heinisch steht demnach dem Verband noch ein Jahr zur Verfügung, im Mai 2022 übernimmt sein derzeitiger Stellvertreter Christoph Andexlinger (SES Spar European Shopping Centers) die Agenden bis zur nächsten planmäßigen Wahl im Frühjahr 2023. Mayer-Heinisch wird in den Beirat des Verbandes wechseln. Paul Douay (URW - Unibail-Rodamco-Westfield) wird gleichzeitig vom Beirat auf den Platz des Obmann-Stellvertreters wechseln. Weiters stehen als Kassier Gernot Zöhrer (ECE) und als Schriftführer Stefan Krejci (RCG Immobiliendienstleistungs GmbH) dem Verband die gesamte Wahlperiode zur Verfügung. Als Rechnungsprüfer wurden Alexandra Wieseneder (Rutter Immobilien) und Stephan Kalteis (SES) bestellt.

Als Beirat zur Seite stehen Gerald Grüll (Immofinanz), Hannes Hess (dez Immo Consult), Vinzenz Kastner (Accenture), Thomas Köck (DM Drogeriemarkt), Thomas Mark (MK Illumination) und Marcus Wild (SES Spar European Shopping Centers) zur Verfügung, auch Roman Schwarzenecker (Standort + Markt) bleibt als Generalsekretär an Bord.

Ziel des Verbandes ist, der veränderten Handelslandschaft Rechnung tragend, Themen wie Stadt- und Ortskernentwicklung, Anpassung der Öffnungszeiten sowie dem komplexen Bereich des Miete-/Pachtverhältnisses große Aufmerksamkeit zu widmen.

Stephan Mayer-Heinisch meint: „In der Post-Covid-Zeit erfordern die radikalen Veränderungen auch ein neues tabuloses Denken bei allen Marktteilnehmern. Nur so kann das gemeinsame Biotop Mieter/Pächter -Vermieter/Verpächter auch in Zukunft im Bereich der Handelsimmobilien eine volkswirtschaftlich tragendende Rolle spielen.“