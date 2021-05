immo flash

Action zum Tag: Seagals Villa zu haben

Engel & Völkers vermittelt Anwesen von Action-Star Steven Seagal

Autor: Charles Steiner

© Engel & Völkers

Man kennt ihn aus Action-Filmen wie Alarmstufe Rot und kann jetzt leben wie er: Das Anwesen von Steven Seagal in Scottsdale im US-amerikanischen Arizona wird jetzt von Engel & Völkers vermarktet. Rund 3,4 Millionen US-Dollar, sprich 2,9 Millionen Euro sind für den langjährigen Wohnsitz des Schauspielers, Regisseurs, Produzenten, Musikers und Kampfsportlers fällig. Dafür bekommt man laut Engel & Völkers auch einiges: Die 2001 erbaute Villa liegt im Norden der Wüstenstadt Scottsdale in der Metropolregion Greater Phoenix. In erhabener Hanglage auf 1.000 Metern Höhe erstreckt sich die 9.000 Quadratfuß (ca. 834 m²) große Immobile auf einer Grundstücksfläche von 12 Hektar mit Südausrichtung. Mehrere Terrassen rund um das Anwesen bieten eine unvergleichbare Aussicht auf die umgebende Sonora-Wüste, die zu den artenreichsten der USA zählt.

Neben seiner Lage beeindruckt die Villa von Steven Seagal insbesondere durch das offen gestaltete Design der Innenräume. Rustikale Natursteinsäulen, beschlagene Kupferelemente, gewölbte Decken, lebensgroße Statuen sowie bodenlange Panoramafenster, vollständig getönt und kugelsicher (sic!), sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre. Neben fünf Schlafzimmern, sechs Bädern, Heimkino, Spa- Bereich, Infinity-Pool und einem zweistöckigen Atrium verfügt die Immobilie über ein separates Gästehaus, das ebenfalls mit gehobener Ausstattung und Komfort für Freunde und Familienmitglieder aufwartet. Das Anwesen befindet sich in der begehrten Gated Community "Carefree Ranch".