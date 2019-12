immo flash

Ado Properties will Adler schlucken

Gelingt das, wird Ado zum Großkonzern

Autor: Charles Steiner

In Deutschland dürfte sich ein weiterer großer Wohnungskonzern abzeichnen. Denn der Großaktionär von Adler Real Estate, Ado Properties, hat jetzt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Adler Real Estate abgegeben und bietet für Adler 0,4164 Ado-Aktien für eine Adler-Aktie auf Basis der jeweiligen NAVs. Sollte das Angebot angenommen werden, steigt die in Luxemburg ansässige Ado, die bisher in Berlin ein Portfolio von rund 18.000 Wohneinheiten besitzt, mit einem Schlag zu einem der größten Wohnkonzerne nach Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien aufsteigen. Mit den Einheiten von Adler zusammen wären es dann um die 76.000 Wohneinheiten. Das entspreche dann einem Portfolio-Wert von rund 8,6 Milliarden Euro und damit eine wahrscheinliche Aufnahme in den MDAX. Ein entsprechendes Business Combination Agreement zwischen den Vorständen der Ado und Adler Real Estate sei bereits unterschrieben worden, heißt es aus einer Pflichtmitteilung. Zudem werde das Angebot von Adler unterstützt, in besagtem Agreement sagte Tomas de Vargas, Co-CEO bei Adler zu, seine Anteile mit 51,58 Prozent der Aktionäre anzudienen.

Gleichzeitig erwägt Ado Properties, rund 22 Prozent an der Consus zu erwerben, die wiederum Anteile an Adler Real Estate hält. Mit diesen Anteilen würde Ado dann 25 Prozent an der Consus halten. Für die 22 Prozent bietet Ado rund 294 Millionen Euro in bar.

Thierry Beaudemoulin, CEO von Ado Properties: „Das ist eine spannende und tiefgreifende Umgestaltung, die letztlich eines der größten börsennotierten Wohnimmobilienunternehmen Europas hervorbringen wird. Das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen wird über ein hochwertiges Portfolio verfügen, das sich über die wichtigsten deutschen Städte verteilt, und Zugang zu einer marktführenden Entwicklungsplattform und -pipeline haben.“ Für Maximilian Rienecker, Co-CEO von Adler, wäre ein Zusammenschluss von Ado und Adler ein logischer Schritt: „Beide Portfolios verfügen über sehr komplementäre Portfolios. Die Transaktion schafft einen signifikanten Wert für alle Gruppen von Anteilseignern und wird uns in eine starke Ausgangsposition für weiteres Wachstum bringen.“