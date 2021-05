immo flash

AEW erwirbt Verteilzentrum

Italienisches Logistikobjekt für Eurocore-Fonds gekauft

Autor: Charles Steiner

© AEW

Last Mile-Logistik und Verteilzentren werden den Logistikmarkt in den kommenden Jahren immer stärker dominieren. Der Bedarf an solchen Flächen ist durch den wachsenden E-Commerce-Sektor groß, Investoren stehen bei solchen Objekten Schlange. Der globale Immobilien-Investment-Manager AEW hat jetzt ein 8.500 m² großes Last Mile-Verteilzentrum in Norditalien erworben. Das Objekt wurde im Zuge einer Off-Market-Transaktion für den offenen paneuropäischen Core-Fonds Eurocore erworben, der nun innerhalb von nur drei Monaten nach dem ersten Closing ca. 210 Millionen Euro in fünf Objekte investiert hat, berichtet heute die AEW.

Das 2020 fertiggestellte Last Mile-Verteilzentrum liegt an der Kreuzung der Autobahnen A4 und BreBeMi mit Anbindungen an Mailand, Turin und das Stadtzentrum von Brescia und wurde vollständig an ein großes, weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen mit einem Mietvertrag über 9 Jahre vermietet.

Der Eurocore-Fonds baut ein modernes und gut diversifiziertes Core-Portfolio in den Sektoren Büro, Logistik und gewerbliches Wohnen auf. Alle fünf bisher getätigten Akquisitionen würden, so AEW die Strategie des Fonds wider, die auf den veränderten Anforderungen an Immobilien aufsetzt, welche durch fortschreitende Urbanisierung, demografische Veränderungen und den Vormarsch neuer Technologien hervorgerufen werden. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt dabei auf den etablierten Kernmärkten in Europa.