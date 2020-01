immo flash

AEW kauft Baseler Palais

Erstes Büroobjekt in Frankfurt für Fonds erworben

Autor: Charles Steiner

Der internationale Assetmanager AEW hat für den Fonds AEW Europe Value Investors II erstmals eine Büroimmobilie in Frankfurt angekauft. Wie AEW mitteilen lässt, handelt es sich um das Baseler Palais mit rund 5.300 m² vermietbarer Fläche, dessen Hauptmieter das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) ist. Das Objekt ist zu 50 Prozent vermietet, die leerstehenden Flächen sollen durch entsprechendes Assetmanagement bzw. Refurbishment gefüllt werden.

Die Transaktion ist die erste des Fonds in Frankfurt und die zweite in Deutschland nach dem Erwerb des Accor-Gebäudes in München im vergangenen Jahr und erhöht das verwaltete Vermögen des EVI II auf über 230 Millionen Euro mit neun Assets im Portfolio. Der Fonds hat bereits Eigenkapitalzusagen in Höhe von 300 Millionen Euro eingeworben und strebt ein Eigenkapitalvolumen von 500 Millionen Euro an, was eine Gesamtinvestitionskapazität von ca. 1 Milliarde Euro ergibt.