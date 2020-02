immo flash

Commodus verkauft in Düsseldorf

14.200 m² Büroimmobilie an AGIB Real Estate

Autor: Günther Schneider

Der Private Equity Investor Commodus mit Schwerpunkt auf Value-Add-Investments im Office-Bereich, hat in der Düsseldorfer Innenstadt eine 14.200 m² umfassende Büroimmobilie an die AGIB Real Estate aus Luxemburg verkauft. Das 1992 errichtete Multi-Tenant-Bürogebäude befindet sich an der Kreuzung Am Wehrhahn, Ecke Pempelforter Straße und ist laut Angaben von Commodus nahezu vollvermietet. Die Transaktion erfolgte aus dem Portfolio des von Commodus aufgelegten Spezialfonds CREC Deutschland Fund I.

Matthias Mittermeier, Gründer und Managing Director der Commodus Real Estate Capital GmbH: „Ausschlaggebend für den erfolgreichen Exit war unsere aktive und umfassende Bewirtschaftung der Immobilie. In den vergangenen Jahren haben wir in die Gebäudesubstanz investiert, konnten Leerstand abbauen und die Mieteinnahmen um mehr als 20 Prozent steigern. Die aktuelle Mieterstruktur mit mittel- und langfristigen Mietverhältnissen ermöglicht nachhaltig stabile Mieteinnahmen.“ Leonhard Sachsen Hauser, Managing Director bei Commodus: „Unsere zwei weiteren Immobilien in Düsseldorf wollen wir mittel- bis langfristig im Bestand halten und weiterentwickeln. Darüber hinaus planen wir 2020 neue Zukäufe für unseren RAIF-Fonds Commodus Deutschland Fund II. Der Fokus liegt dabei auf Value-Add-Büroimmobilien in den Top-7-Städten und damit auch in den Rheinmetropolen Düsseldorf und Köln.“