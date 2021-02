immo flash

Lift eye-P - in Wien erdacht und gemacht

Autor: Rainer Kindelmann

alcomtec aufzugsmanagement & -notruf gmbh ist ein an Jahren junges, aber an Erfahrung reiches Unternehmen. Das PropTech Unternehmen wurde im Jahr 2001 von dem renommierten Wiener Sicherheitsunternehmen Hel-Wacht Holding gegründet und ist auf Sicherheitsleistungen in Aufzügen bzw. der Gebäudekommunikation spezialisiert.

In die Entwicklung des innovativen Aufzugsnotrufsystems lift eye-P sind jahrzehntelange Erfahrung in punkto Sicherheitstechnik von der Installation, Betrieb und Wartung von Aufzugsnotrufsystemen über die dazugehörigen Dienstleistungen wie regelmäßige Betriebskontrollen bis hin zur Personennotbefreiung geflossen.

Herbert Kritsch und Margarete Landertshammer, Eigentümer von alcomtec und Betreiber der EN 50518 zertifizierten Notrufserviceleitstelle der Hel-Wacht Gruppe mit mehreren tausend Aufschaltungen von Notrufsystemen sind überzeugt: "Die Nutzung der neuesten Kommunikationstechnologie (IP) mit lift eye-P erlaubt nicht nur optimierte Notruf- und Wartungsprozesse (z.B. Bild aus der Kabine) sondern führt auch zu mehr Sicherheit bei geringeren Kosten." Lift eye-P hilft Betreibern von Aufzügen (Immobilienbesitzern und Hausverwaltungen) kosten zu sparen. "Schnelle Verbindung und hervorragende Sprachqualität erhöhen das Sicherheitsgefühl. Mit der Option 'bei Notruf Bild aus der Kabine' ruft die Alarmempfangsstelle im medizinischen Notfall die Einsatzkräfte. Bei Fehlalarm (z.B. einer leeren Kabine) können hingegen unnötige Kosten vermieden werden."

Als digitales Aufzugsnotrufsystem überträgt Lift eye-P Meldungen, Sprache und Bilder digital via IP und ist dabei 1.000-fach schneller als festnetzgebundene Notrufsysteme oder Systeme mit analogen Rufaufbau über ein GSM Modul. Kein zeitraubender Rufaufbau durch Einwählversuche über DTMF Töne mehr. Die Verbindung zur EN 50518 zertifizierten Notrufempfangsstelle steht innerhalb von Millisekunden - stabil und sicher.

Lift eye-P funktioniert unabhängig von Hersteller und Baujahr - und ist in jeder Liftanlage einsetzbar!

Argumente für lift eye-P:

• AWS Investitionsprämie, alternativ

• Mietvariante und keine Investitionskosten für die Umrüstung

• keine Festnetzkosten

• keine separaten Verbindungsentgelte und Vertragsgebühren

• eye - Bild nur bei Notruf aus der Kabine,

• zur Vermeidung von Fehleinsätzen und

• schnelle Hilfe im Bedarfsfall.

Die Modernisierungskosten können bei der AWS Investitionsprämie geltend gemacht werden oder sie sparen alternativ mit einer Mietvariante bis zu 2.500,- Euro Investitionskosten und verbuchen lift eye-P als Vollwartungsvertrag in den Betriebskosten.

"Das macht auch Ihr Geschäftsmodell effizienter" freut sich Raimund Prais, Vertriebsdirektion alcomtec und steht Ihnen für weitere Informationen oder ein Angebot zur Verfügung. alcomtec ein PropTech Unternehmen aus Österreich unterstützt im Rahmen der Digitalisierung mit lift eye-P die Geschäftsmodelle der Betreiber von Aufzügen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lifteyep.com.