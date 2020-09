Immobilien Magazin

Alles unter einem Dach

Vor rund 20 Jahren wurde südlich von Graz der Technopark Raaba eröffnet. Am Anfang stand die Vision einer Stadt in der Stadt für Unternehmen. Diese wird nun von der nächsten Generation weitergeführt.

Autor: Stefan Posch

Wir schreiben das Jahr 1999. Der Trockenbauer Johann Schreiner ersteigert eine Büroliegenschaft in Raaba, südlich von Graz. Er hatte sofort die Vorteile des Standortes an der Südautobahn erkannt und die Vision, einen Bürostandort im Grazer Umland als Quartier zu entwickeln. "Die gute Qualität der Bausubstanz bot ideale Voraussetzungen für die grundlegende Modernisierung der kompletten Gebäudestruktur", erklärt Peter Schreiner, der gemeinsam mit seinem Bruder Hannes Schreiner nun die Vision des Vaters weiterführt. Rund 20 Jahre später ist die Vision Wirklichkeit. Nach fünf vollendeten Ausbaustufen bietet der Standort alles, was die Mitarbeiter im Alltag brauchen. "Heute gibt es keinen Standort in Graz und Umgebung, der vergleichbar ist. Die Leute können alles am Standort erledigen", erklärt Peter Schreiner. Den heute über 2.300 Beschäftigen stehen am Standort ein Restaurant, eine Cafeteria, ein Reisebüro, zwei Fitnesseinrichtungen und ein Nahversorger zur Verfügung. Laut Peter Schreiner ist das ein großer Mehrwert für die Mitarbeiter eines Unternehmens, wenn sie die täglichen Besorgungen direkt am Arbeitsplatz erledigen können.

Durchbruch mit Magna Steyr

Für einen guten Start des Technoparks Raaba sorgte aber auch etwas Glück. Mit dem Kauf des Standortes wurden die Büromieter Berglandmilch und Magna Steyr übernommen, die wenig später die Anfrage bekam, die Mercedes G Klasse zu bauen. Da lag es nahe, dass sich die neugegründete Mercedes-Benz G GmbH neue Büroflächen auf dem gleichen Standort suchen würde. So kam es, dass Daimler im Jahr 2001 zum Hauptmieter der 2. Ausbaustufe des Technoparks Raaba wurde. "Das Gebäude ist innerhalb von nur zehn Monaten entstanden. Wenn wir das nicht geschafft hätten, hätten wir gleich Anteile als Pönale an Daimler abgeben können", erzählt Peter Schreiner von dem damaligen Druck von Daimler, die Büroflächen innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen.

„Unser Hauptfokus bleibt Gewerbe und der Technopark Raaba.“

Mehrwert durch Autobahn

Bereits für die erste Baustufe konnten Berglandmilch, das Logistikunternehmen Kühne & Nagel sowie weitere, kleinere Mieter gewonnen werden. Im Jahr 2004 konnte dann auch für die dritte Ausbaustufe mit 7.500 Quadratmetern mit der Sozialversicherung der Bauern ein weiterer Großmieter für den Technopark Raaba gewonnen werden. "Über die Jahre hat es sich so entwickelt, dass wir Mieter in und um Graz direkt ansprechen. Zugute gekommen ist uns dabei, dass der Verkehr in Graz massiv angestiegen ist. Wir liegen direkt an der Autobahn und haben genügend Stellplätze. Bei uns kommt man staufrei zum Arbeitsplatz und man verschwendet nicht unnötig viel Zeit", meint Peter Schreiner. Im selben Atemzug mit der Errichtung der Ausbaustufe 3 erweiterte das Immobilienunternehmen ihr Portfolio assetklassenübergreifend und erwarb die Liegenschaften Rembrandtgasse 11 und Leonhardtstraße 125 in Graz, auf denen rund 100 Wohneinheiten entwickelt bzw. saniert wurden. Vor etwa zwei Jahren wurde auf einem Bauplatz etwa einen Kilometer vom Technopark Raaba entfernt mit dem Bau des Wohnparks Raaba, der 49 Wohneinheiten umfasst, gestartet und heuer startet der Bauabschnitt 2 mit 118 Wohneinheiten. "Wenn die Rahmenbedingungen passen, dann machen wir auch Wohnbau. Aber unser Hauptfokus bleibt Gewerbe und der Technopark Raaba", meint Peter Schreiner. Auch außerhalb von Graz und Umgebung wurden Immobilienprojekte verfolgt. Etwa die Liegenschaft Zetschegasse 9 und 11 in Wien, auf der Schreiner Trockenbau und der Aufzugshersteller thyssenkrupp Hauptmieter sind. Weitere Projekte befinden sich etwa in Leoben oder auch in Oberwart.

Gestärkt durch die Krise

Eine Herausforderung für den Technopark Raaba war die Wirtschaftskrise im Jahr 2008. Im Zuge dessen war nämlich Magna komplett ausgezogen. "Wir mussten damals nachdenken, wie wir die Flächen anderswertig vermieten können", erzählt Peter Schreiner. Die Lösung waren kleinere Büros mit circa 100 Quadratmetern. "Da haben wir zum ersten Mal gesehen, dass der Standort auch super für kleinere Unternehmen funktioniert. Und das obwohl die Infrastruktur damals lange nicht so gut war wie jetzt. "Besonders wichtig für die Infrastruktur des Technoparks Raaba war die spekulativ errichtete Ausbaustufe 4. "Das hat unseren Standort sehr weiter entwickelt, weil wir dadurch den täglichen Bedarf der Menschen abdecken konnten", erklärt Peter Schreiner. Damals wurde eine Kantine errichtet und es zog mit Billa auch ein Supermarkt ein. "Dass große Unternehmen wie Rewe bei uns nach Flächen fragen zeigt, wie attraktiv der Standort hier ist. Ich wollte auch eine Bipa-Filiale in den Technopark Raaba bringen. Doch es gab im nahen Murpark bereits einen sehr großen Bipa in der unmittelbaren Nähe. Wir haben uns somit entschlossen die Flächen anderwärtig zu vermieten, es sollen dennoch Flächen für die Erweiterung der Infrastruktur dienen", so Peter Schreiner, der sogar von Anfragen von Tierärzten erzählt. Aktuell wird gerade die 6. Baustufe gebaut, ein reines Bürogebäude mit einem Bistro Café. Und auch ein weiteres Gebäude ist bereits geplant. Laut Peter Schreiner sind genügend Anfragen von Mietern vorhanden: "Unser Vorteil ist auch, dass wir sehr flexibel sind. Will ein Mieter seine Fläche verdoppeln, dann können wir schnell reagieren", erklärt Peter Schreiner.

Auch für die Zukunft macht sich Peter Schreiner keine Sorgen über die Büronachfrage. "Graz ist aufgrund der Universitäten sehr gefragt, insbesondere in der IT-Branche sind wir sehr gut unterwegs", erklärt er. Für die nächsten 20 Jahre wünscht sich Peter Schreiner ein weiteres gesundes Wachstum. "Richtung Norden haben wir noch circa 40.000 Quadratmeter Expansionsfläche Grund. Auch zwischen den Bestandsgebäuden gibt es noch Potenzial. Wir wollen auch den Quartiersgedanken weiterentwickeln und langfristig zu einer Stadt in einer Stadt werden", zeigt sich Peter Schreiner ähnlich visionär wie damals sein Vater.