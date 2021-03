immo flash

Alpenland übergibt in Blindenmarkt

20 weitere Wohnungen fertiggestellt

Autor: Charles Steiner

In der Bachstraße in Blindenmarkt stellte Alpenland kürzlich den letzten Bauteil der großzügig angelegten und modern gestalteten Wohnhausanlage fertig. Damit konnten 20 zusätzliche Wohnungen an die künftigen Bewohner übergeben werden, wie der Gemeinnützige via Aussendung mitteilt. Alpenland-Obmann Norbert Steiner dankte allen Partner für die reibungslose Umsetzung des Projekts. "Leistbarer Wohnraum, der trotzdem alle Anforderungen an modernes, lebenswertes Wohnen erfüllt, ist unser Anspruch. Dank unserer langjährigen Erfahrung und einem konstruktiven Miteinander mit Land, Gemeinden und Baufirmen gelingt es uns, diesen zu erfüllen. Ich freue mich, dass die Anlage in Blindenmarkt nun komplett ist und das Gesamtkonzept voll zur Geltung kommt. Allen Mieterinnen und Mietern wünschen wir viel Freude im neuen Heim", so Steiner.