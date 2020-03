immo flash

Alukönigstahl liefert uneingeschränkt weiter

ALUKÖNIGSTAHL

In diesen außergewöhnlichen Zeiten der COVID-19 Pandemie steht ALUKÖNIGSTAHL seinen Partnern zur Verfügung. Alle Mitarbeiter sind weiterhin im Einsatz und bieten den gewohnten ALUKÖNIGSTAHL-Service. Ansprechpartner im Vertrieb und Service arbeiten Großteils im Home Office und sind über E-Mail oder Telefon erreichbar.

Die Prozesse an unserem Logistikstandort wurden so adaptiert, dass eine spezielle Warenannahme direkte Kontakte reduziert und eine gefahrenfreie Anlieferung der Materialien gewährleistet. Die Logistikkette wird zudem durch einen speziellen Schichtbetrieb aufrecht erhalten. So vermeiden wir Lieferengpässe und können mit unseren Touren weiterhin uneingeschränkt ausliefern. Bei der Auslieferung halten sich unsere Fahrer selbstverständlich an Ihre individuellen Vorgaben. Unser Ziel ist es, Kunden bei der Aufrechterhaltung ihrer Betriebe zu unterstützen und gleichzeitig unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen unsere Mitarbeiter schützen.

"Nun hoffen wir, dass das Corona-Virus möglichst rasch erfolgreich bekämpft wird und wünschen jedem alles erdenklich Gute, um diese Krise gesundheitlich und wirtschaftlich gut zu überstehen" so Geschäftsführer Ing. Günther Sturm. Mehr Infos unter www.alukoenigstahl.at