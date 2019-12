immo flash

Verspätung für U2

Morgen in den immo7 News

Autor: Charles Steiner

Warum sich die Anbindung der U2 an den Wienerberg erneut erheblich verzögert und ob Entwickler auf Zusagen der Stadt Wien und der Wiener Linien überhaupt noch bauen können - das gibt es in den morgigen immo7 News. Und: Warum die ÖSW in einem Projekt in Wien ihre Mietverträge auf ein Jahr befristet. Weiters: Wie die Vonovia nun auch massiv in den schwedischen Wohnimmobilienmarkt drängt.

