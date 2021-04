immo flash

Vermieter wehren sich

Morgen in den immo7 News

Autor: Charles Steiner

Gerade was die Geschäftsraummieten betrifft, schauen Vermieter in der Regel durch die Finger. Welche Forderungen die Immobilienbranche jetzt an die Politik formuliert hat, sehen Sie morgen früh in den immo7 News. Außerdem: Wie die Massenarbeitslosigkeit durch die Coronapandemie europaweit zu einer immer größeren Herausforderung für den sozialen Wohnbau wird - und was in Österreich anders läuft

