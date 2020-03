immo flash

Stresstest für Bauträger

Morgen in den immo7 News

Autor: Charles Steiner

Nachdem die Baustellen fast zur Gänze eingestellt worden sind, könnte das zum Stresstest für Bauträger und Generalunternehmer werden. Vor welchen Herausforderungen die Branche steht und wie man sie meistern will, erfahren Sie morgen in den immo7 News.

Außerdem: Wie die Immo-Branche den verordneten Homeoffice meistert und welche Dinge dabei zu beachten ist und was sich jetzt in Marseille tut.

