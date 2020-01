immo flash

Spannung beim APA-Turm

Morgen im immo7: Das Ende für Makler?

Autor: Charles Steiner

Was passiert jetzt wirklich mit dem Apa-Turm und den angrenzenden Grundstücken? In den morgigen immo7 News werden neue Details zum Areal in Wien-Heiligenstadt präsentiert. Außerdem: Was Orban mit dem ungarischen Immobilienmarkt anstellt - und was sich dort alles ändern könnte.

Und: Alarm für Makler: Warum das Bestellerprinzip für viele das Ende bedeutet.

So melden Sie sich bei immo7 News an: Einfach auf immoseven.at klicken, Daten eingeben und abonnieren. Schon werden Sie jeden Freitagmorgen mit den wichtigsten Nachrichten der Woche in unserem Web-TV-Format versorgt!