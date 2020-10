immo flash

Was das Budget bringt

Morgen in den immo7 News:

Autor: Gerhard Rodler

Dramatik in Niederösterreich: immo7 hat herausgefunden, dass aktuell an einer selbst den Interessentvertretungen noch nicht bekannte neue Variante zur niederösterreichischen Raumordnung in Arbeit ist. Und die hat es in sich, wie morgen immo7-News berichtet.

Außerdem exklusiv morgen auf immo7: Sind im Budgetjahr 2021 diesmal auch Gelder für die Immobranche reserviert. immo7 hat die überraschende Antwort.

Zurücklehnen und Tee trinken, weil vor der Krise bald nach der Krise ist: Die Lebensweisheiten von Peter Rustler anlässlich des 85. Firmenjubiläums.

So können Sie sich für die immo7 News anmelden: Einfach auf immoseven.at klicken, Daten eingeben und abonnieren. Schon werden Sie jeden Freitagmorgen mit den wichtigsten Nachrichten der Woche in unserem Web-TV-Format versorgt!