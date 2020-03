immo flash

Apartmentvermieter bieten Wohnungen an

Notfallwohnungen zu Selbstkostenpreis, für Hilfsorganisationen gratis

Autor: Charles Steiner

Durch die Corona-Krise ist der Markt für Airbnb und Services Apartments nahezu eingebrochen, Touristen und Geschäftsreisende bleiben aus. Weil dadurch viele Apartments leerstehen, stellen die Wiener Apartmentvermieter diese zum Selbstkostenpreis als Notfallwohnung zur Verfügung, für Hilfsorganisationen und Pflegepersonal sogar kostenlos. Andreas Novotny, Präsident der Wiener Apartmentvermieter, erklärt, dass Betreiber trotz laufender Kosten keine Einnahmen haben würden. Daher habe man die Idee gehabt, diese Apartments allen Wienern zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu stellen, ohne Mindestmietdauer. Novotny: "Jetzt ist definitiv nicht die Zeit, um Profit zu machen, wir wollen lediglich unsere Fixkosten decken und durch das günstige Bereitstellen unserer Apartments einen Beitrag leisten."

Laut Novotny werde dieses Angebot gut angenommen. So konnten bereits laut eigenen Angaben einige Apartments an Personen vermittelt werden, die von einer Auslandsreise in Heimquarantäne geschickt wurden. Auch eine weitere Personengruppe habe sich aufgetan: Familien mit Kindern in denen beide Elternteile im Homeoffice arbeiten müssen. Novotny: "Wir bekamen die Anfrage einer großen Steuerberatungskanzlei, die für leitende Mitarbeiter ruhige Homeoffice-Plätze gesucht haben. Wir konnten sofort ideale Wohnungen vermitteln, da wir ja in allen Bezirken Wiens voll möblierte und mit WLAN ausgestattete Apartments haben. Die Mitarbeiter haben so einen ruhigen Arbeitsplatz um die Ecke und erfüllen die Vorgaben der Quarantänemaßnahmen." Ein Kontingent wurde zudem für Hilfsorganisationen und Pflegepersonal bereitgestellt, die die Apartments völlig kostenfrei nutzen können. "

Und: "Wir haben bereits Kontakt zum Frauennotruf, dem Roten Kreuz und anderen Stabstellen aufgenommen", so Andreas Novotny. Die Wohnungen können unter www.notfallwohnung.at angefordert werden.

Außerdem gilt: Gemeinsam schaffen wir das!