immo flash

Arrow Portfolio verkauft

Patrizia verkauft an PGIM und Signature Capital

Autor: Charles Steiner

Das Berliner Arrow-Portfolio - bestehend aus vier Büroimmobilien in Berlin - ist im Rahmen eines Share Deals von der Patrizia AG an die PGIM Real Estate und die Signature Capital verkauft worden. Das gab die PGIM via Aussendung bekannt. Das Arrow-Portfolio befindet sich in den Stadtteilen Mitte und Kreuzberg, ist zwischen 1880 und 1911 erbaut worden und weist eine kumulierte Gesamtmietfläche von rund 32.000 m² auf, wobei um weitere 8.500 m² erweitert werden könne. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Der Kauf ist die jüngste in einer Reihe von Investitionen, die Signature Capital und die europäische Value-Add-Strategie von PGIM Real Estate gemeinsam getätigt haben.

Bei den Objekten im Bezirk Mitte handelt es sich um ehemalige Seniorenresidenzen, die in Büroflächen umgewandelt werden. Der an Mitte angrenzende Bezirk Kreuzberg war historisch ein Industrie- und Arbeiterviertel. Heute ist der Stadtteil ein kreativer Hotspot, der Start-ups und Unternehmen anzieht.