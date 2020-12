immo flash

Art-Invest kauft Nahversorger

Victoria Center in Berlin erworben

Autor: Charles Steiner

Die auch in Österreich stark aktive Art-Invest hat jetzt erneut in Berlin zugeschlagen: Dort hat sie das Victoria Center an der Marktstraße in Berlin-Lichtenberg im Rahmen eines Asset Deals von der Stenprop, vertreten durch Montano Asset Management, erworben. Das Victoria Center ist ein Nahversorgungscenter mit den Ankermietern Kaufland und dem Premium Fitness Club Holmes Place am Berliner Ostkreuz.

Das Victoria Center befindet sich auf einem ca. 12.740 m² großen Grundstück und verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 13.720 m² nebst dreigeschossigem Parkhaus mit rund 610 Autostellplätzen. Die Liegenschaft weist einen ausgewogenen Mietermix aus Einzelhandel, Fitness und Gastronomie bei einem Vermietungstand von ca. 98 Prozent auf, so Art-Invest in einer Mitteilung. Die Ankermieter sind Kaufland, Holmes Place und Apcoa.