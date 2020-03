immo flash

Atrium beschließt Rückkaufprogramm

Bis zu 25 Millionen Aktien

Autor: Stefan Posch

Atrium European Real Estate hat bekannt gegeben, dass das Board of Directors beschlossen hat, von der Ermächtigung zum Rückerwerb von Aktien der Gesellschaft, die ihm von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Juli 2019 erteilt wurde und dessen Beschluss am selben Tag bekannt gegeben wurde, Gebrauch zu machen. Das Rückkaufprogramm umfasst bis zu 25 Millionen Aktien.

Jeder Rückerwerb von Aktien im Zusammenhang mit dieser Mitteilung werde in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften und der erteilten Ermächtigung, Aktien an der Börse zu erwerben, durchgeführt, heißt es vom Unternehmen. Atrium wird die Einzelheiten eines etwaigen Rückerwerbe von Aktien an der Börse bekannt geben.