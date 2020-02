immo flash

Atrium mit konstanten Jahreszahlen

Mieterlöse und EBITDA leicht gefallen

Autor: Stefan Posch

Die Atrium hat kürzlich ihre Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Nettomieterlöse gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent auf 176,4 Millionen Euro zurück. Auch das EBITDA hat sich etwas verringert (-1,8 Prozent auf 153,6 Millionen Euro). Die Atrium führt dazu mehrere Anpassungen an. Darunter jene um sechs Millionen Euro im Vorjahr und zwei Millionen im Jahr 2018 für Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb durch Gazit Globe und im Jahr 2018 um 4,5 Millionen an Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des Managementvertrags von Atrium Dominikanska an.

Das Board of Directors hat zudem beschlossen, die jährliche Dividende der Gruppe, die als Kapitalrückzahlung zahlbar ist, für das Jahr 2020 bei 27 Cent je Aktie zu belassen, was laut der Atrium „sein anhaltendes Vertrauen in die Aussichten der Gruppe und ihre sich entwickelnde Strategie beweist“. Die Dividende wird in gleich hohen vierteljährlichen Tranchen gezahlt und wird weiterhin vierteljährlich einer Prüfung unterzogen.