Attensam eröffnet neuen Standort

Filialnetz um Standort Regau in Oberösterreich erweitert

Autor: Charles Steiner

© Attensam

Mit einem neuen Standort in Regau hat Attensam eine neue Filiale im oberösterreichischen Seengebiet eröffnet. Rund 25 Mitarbeiter sind dort im Einsatz, durch die Anbindung an die Westautobahn werden diese die Bezirke Braunau, Gmunden, Ried im Innkreis und Vöcklabruck bedienen, so Attensam.

Das Team betreut Kunden in sämtlichen Belangen - von der Hausbetreuung und dem Winterservice über die Büro- und Grünflächenbetreuung bis hin zur Sonderreinigung. Auftraggeber in der Region sind bislang vor allem Gewerbekunden und Hausverwaltungen, darunter das Energieunternehmen RAG Austria AG mit der Red Drilling & Service Gmbh in Gampern - der Kundenstamm soll durch den neuen Stützpunkt in Regau weiterhin wachsen.