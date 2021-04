immo flash

Aufholbedarf bei Seniorenwohnungen

Viele weiße Flecken in Deutschland

Autor: Charles Steiner

Die Menschen in Deutschland - übrigens auch in Österreich - werden immer älter. Allein in Deutschland ist fast ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahre alt - bis 2030 dürfte der Anteil auf 30 Prozent steigen. Potenzial für seniorengerechte Wohnungen ist also mehr als vorhanden, das Angebot in Deutschland ist aber ausbaufähig, wie aus einer Analyse der zur Scout-Gruppe gehörigen immoverkauf24 hervorgeht. Im Verhältnis Senioren zu verfügbarer seniorengerechter Wohnung steht Thüringen am schlechtesten da. Hier stehen 667 Senioren einer seniorengerechten Wohnung gegenüber. Das größte Angebot an seniorengerechten Wohnungen zum Kauf in Relation zu Senioren gibt es in Berlin: Hier ist das Verhältnis 283 : 1. Die geringste Konkurrenz von Senioren um seniorengerechten Mietwohnungen gibt es in Bremen, das Verhältnis ist hier 96 : 1. Die größte Konkurrenz gibt es im Saarland: 885 Senioren stehen einer seniorengerechten Wohnung gegenüber.

Am teuersten sind seniorengerechte Wohnungen zum Kauf in Hamburg: Der Quadratmeter kostet hier im Schnitt 6.316 Euro. Auf Platz zwei und drei folgen Berlin (6.116 Euro/m²) und Bayern (6.049 Euro/m²). Am günstigsten sind seniorengerechte Kaufwohnungen in Sachsen-Anhalt, hier kostet der Quadratmeter 2.458 Euro. Es folgen das Saarland mit 2.600 Euro pro Quadratmeter und Thüringen mit 2.762 Euro pro Quadratmeter.

Seniorengerechte Mietwohnungen sind in Berlin mit 15,21 Euro pro Quadratmeter am teuersten. Besonders hochpreisig ist der Quadratmeter solcher Wohnungen auch in Hamburg (14,78 Euro/m²) und in Bayern (13,90 Euro/m²). Am günstigsten sind Seniorenwohnungen zur Miete im Osten Deutschlands: Auf Platz eins liegt Sachsen-Anhalt mit 8,31 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Thüringen mit 8,49 Euro pro Quadratmeter und Mecklenburg-Vorpommern mit 9,19 Euro pro Quadratmeter.