Auris erwirbt Seniorenzentrum

Wird in Fonds eingebracht

Autor: Charles Steiner

© Auris Immo Solutions

Mit dem Erwerb des Seniorenzentrums Tillmitsch erweitert der österreichische Asset Manager Immo Solutions kontinuierlich das Immobilienportfolio des „Sozialimmobilien Fonds Österreich“. So eben ist für den Fonds, der im Jänner des Vorjahres aufgelegt wurde, das Seniorenzentrum Tillmitsch erworben worden. Für heuer sind in Österreich weitere Investments in Pflegeheime und Betreuungseinrichtungen geplant, womit bis Jahresende ein Fondsvermögen von ca. 100 Millionen Euro erwartet wird.

Das neuwertige Seniorenzentrum Tillmitsch wurde Ende 2020 fertiggestellt und zu Jahresbeginn an Immo Solutions übergeben. Als Verkäufer fungierte die Immac GmbH, die österreichische Tochtergesellschaft des europaweit agierenden Konzerns Immac Holding AG. Es verfügt über 100 Betten für Pflege und Betreuung (60 Einzelzimmer, 20 Doppelzimmer) sowie acht seniorengerechte Wohnungen mit Betreuungsmöglichkeiten, insgesamt mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 5.000 m².

Der „Sozialimmobilienfonds Österreich“ wurde im Jänner 2020 aufgelegt und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Administriert wird der Spezialfonds von BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) in München. Der Fonds investiert vorranging in Österreich und stellt sich den stets wachsenden Pflege- und demografischen Herausforderungen.