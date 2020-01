immo flash

Award zum Tag: Dreimal Gold für Hypo NOE

Drei Bauprojekte mit klimaktiv Gold honoriert

Autor: Charles Steiner

Was ist besser als eine Goldmedaille? Gleich drei davon. Für energieeffiziente und ökologische Bauweise ist kürzlich die Hypo NOE Real Consult vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus dreimal mit klimaktiv Gold ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um die Bauprojekte "I07 2nd Administration Building" und das "I23 LAB5 und GradSchool" für das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) sowie die Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems. In einer Aussendung freut sich Michael Weiß, Geschäftsführer der Hypo NOE Real Consult: "Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind im Gebäudebau zu zentralen Themen geworden. Insbesondere das Land Niederösterreich setzt hier klare Schwerpunkte und fordert als unser Auftraggeber entsprechende Maßnahmen ein. Unsere Aufgabe in der Projektsteuerung und -leitung ist es, die Rahmenbedingungen zur Erreichung der festgelegten Ziele auch im Hinblick auf energieeffizientes und ökologisches Bauen zu schaffen." Zahlreiche weitere nachhaltige Projekte, die von der Hypo NOE Real Consult betreut werden, sollen dem Anspruch folgen.