immo flash

Award zum Tag: Rustler ausgezeichnet

Gruppe erneut als Leitbetrieb rezertifiziert

Autor: Günther Schneider

© Rustler

Erneut ist die Rustler Gruppe als Leitbetrieb Austria rezertifiziert worden und reiht sich einmal mehr in die Riege der vorbildlichen Unternehmen ein. Das gab Rustler via Aussendung bekannt. Mitgesellschafter Martin Troger zeigte sich in einer Stellungnahme erfreut über die Auszeichnung: "Wir freuen uns sehr über diese weitere Bestätigung unseres Qualitätsanspruchs bei der Erbringung von Immobiliendienstleistungen für unsere Kunden. Investieren in Qualität und Innovation zahlt sich jedenfalls aus, und ist ein zentraler Punkt bei Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche eine Vorreiterrolle übernommen haben."

Leitbetriebe Austria versteht sich als branchenübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk, das die vorbildhaften Unternehmen der österreichischen Wirtschaft auszeichnet. Nachhaltiger Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung stehen dabei bei der Zertifizierung im Fokus.