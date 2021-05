immo flash

AXA IM Alts kauft Berliner Büro

15.000 m² von Pharmaunternehmen erworben

Autor: Charles Steiner

Die AXA IM Alts hat eine 15.000 m² Büroimmobilie in Berlin im Rahmen eines Sale-and-Lease-back-Verfahrens von einem bekannten Pharmaunternehmen erworben. Das berichtet die AXA IM heute via Aussendung. Die Akquisition erfolgte im Namen von Kunden über die marktführende Real-Assets-Plattform von AXA IM Alts. Das Gebäude wurde 1992 in der Sellerstraße 31, im südöstlichen Teil eines der wichtigsten Forschungscampus der Stadt, errichtet. Es besteht aus 15.573 m² vermietbarer Fläche auf sieben Etagen mit einer Dachterrasse. AXA IM Alts will es nach Ablauf des derzeitigen Mietvertrags neu positionieren, so der internationale Immobilienportfolio- und Assetmanager weiter. Ziel ist die Gestaltung eines hochmodernen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Gebäudes. Über den Kaufpreis gab es keine Angaben.

Die Transaktion ist Teil der Strategie von AXA IM Alts, im Rahmen seiner Value-Add-Strategien durch Objektmanagement in Deutschland Mehrwert zu schaffen. Nach dem Erwerb des Elisenhofs, einer gemischt genutzten Immobilie mit mehreren Mietern im Stadtzentrum von München, hat AXA IM Alts durch Sanierung und Erweiterung des Einzelhandelsangebots sowie eine diversifiziertere Mieterstruktur, die 2020 abgeschlossen waren, laut eigenen Angaben erhebliche Mietsteigerungen und Wertzuwachs erzielt.

Ulrike Haack, Head of Transactions Germany, AXA IM Alts, sagt dazu: "Wir haben eine der wenigen Gelegenheiten genutzt, an einem der am schnellsten wachsenden Teilmärkte Europas ein Gebäude zu erwerben, das laufende Erträge bietet. Weil der Mietvertrag bald ausläuft, können wir das Objekt neu positionieren und zu einem modernen, zweckgerichteten Bürogebäude umgestalten, das sowohl von der Knappheit von Top-Objekten profitiert als auch davon, dass sich das Viertel gerade zu einem Spitzenstandort für Forschung und Innovationen entwickelt, was es für hohe private und staatliche Investitionen interessant macht."

AXA IM beschäftigt über 2.440 Mitarbeiter weltweit, hat 27 Niederlassungen in 20 Ländern und ist Teil der AXA Group. Die AXA IM Alts verweist auf Assets under Management im Wert von rund 157 Milliarden Euro.