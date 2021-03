immo flash

Axian Investment Partners ernennt Beirat

Pasquali und Radosavljevic holen Achammer, Haueisen und Zottl

Autor: Stefan Posch

Axian Investment Partners, Ende 2020 von Maximilian Pasquali und Kristian Radosavljevic gegründet, holen sich mit Christoph M. Achammer, Peter Haueisen und Thomas Zottl einen hochkarätigen Beirat an Bord. Axian Investment Partners investiert gemeinsam mit Partnern in Immobilienprojekte, stellt Projektanten erforderliches Kapital gemeinsam mit ihren Investoren zur Verfügung, bzw. berät Kunden in Sachen Finanzierung und Strukturierung. Durch ihr fundiertes Netzwerk, flankiert mit Know-how, ist es den beiden Gründern gelungen, drei hochkarätige Keyplayer in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Recht zu gewinnen. „Wir freuen uns, dass wir diese renommierten Experten für unseren Beirat gewinnen konnten. Unsere Partner profitieren nun von einem erweiterten Netzwerk und natürlich von der enormen, zusätzlichen Expertise in den Bereichen Immobilien, Versicherungen / Finanzen und Recht“, kommentiert Maxilimilan Pasquali die Bestellung.