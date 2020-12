immo flash

Bauantrag für Elbtower eingereicht

Im zweiten Quartal soll dann gestartet werden

Autor: Charles Steiner

Nachdem die Signa für den Hamburger Elbtower mit der Hamburg Commercial Bank jüngst den ersten Großmieter an Land gezogen hatte, ist jetzt der Bauantrag für das Hochhaus an den Elbbrücken eingereicht worden. Insgesamt umfasst der Bauantrag über 400 Aktenordner, die an die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen übergeben worden sind.

Direkt an den Elbbrücken baut Signa bis 2025 den 245 Meter hohen Elbtower - Hamburgs künftig höchstes Gebäude und das dritthöchste Deutschlands. Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) wird nach Fertigstellung des Elbtowers im Jahr 2025 mindestens 11.000 m² mit Option auf weitere 2.000 m² Büroflächen anmieten. Die Vertragslaufzeit beträgt ab Mietbeginn mindestens 10 Jahre (plus Option über weitere 5 Jahre).