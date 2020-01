immo flash

Baustart für Kometgründe

Nach 15 Jahren ist es endlich soweit

Autor: Charles Steiner

Wie immo7 News bereits vor gut einer Woche exklusiv berichtete, sind die Kometgründe in Wien Meidling an die Real-Treuhand verkauft worden. Nun wird gebaut: Heute beginnen bei der U4-Station Meidlinger Hauptstraße die Arbeiten für das Projekt "Vio Plaza" mit Einkaufszentrum, Hotel und Büroflächen sowie dutzenden Wohnungen. Architekt Peter Podsedensek. bestätigte gegenüber dem immoflash den Baubeginn: "Jetzt wird die Baustelle eingerichtet, die Vorbereitungsarbeiten sind bereits angelaufen", so Podsedensek, der sich ob des Baustarts erleichtert zeigt.

Gut 15 Jahre lang ist der Bau verzögert worden, eine Bürgerinitiative ist dagegen Sturm gelaufen. In den ursprünglichen Plänen war von einem 120 Meter hohen Turm die Rede, dieser wird im aktuellen Projekt mit 72 Metern allerdings deutlich kleiner ausfallen. Die Baukosten betragen laut Podsedensek zwischen 140 und 150 Millionen Euro, Ende 2022/Anfang 2023 rechnet er mit einer Fertigstellung des Projekts, das auch der Energieeffizienz Rechnung tragen soll.

Das von Architekten Peter Podsedensek geplante Projekt läuft seit 2004. Laut Brancheninsidern wurde das Projekt mit rund 50.000 Quadatmetern Nettonutzfläche 2017 für rund 60 Millionen Euro angeboten. Damals lief aber noch ein Verfahren beim VwGH gegen die erteilte Baugenehmigung. Das ist mittlerweile zugunsten des Bauherrn entschieden. Anhängig ist aber noch ein VwGH-Verfahren wegen der Betriebsanlagengenehmigung. Da hofft Podsedensek auf einen baldigen positiven Abschluss des Verfahrens.

