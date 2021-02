immo flash

Baustart in Kaiserebersdorf

Grossmann entwickelt 56 Eigentumswohnungen

Autor: Charles Steiner

© Grossmann Immobilien

In der Sellingergasse 4a im 11. Wiener Gemeindebezirk entsteht derzeit ein Wohnprojekt des Bauträgers und Zinshausentwicklers Grossmann Immobilien. Mit dem Baustart ist auch die Vermarktung der 56 Eigentumswohnungen eingeleitet worden, so Grossmann Immobilien in einer Mitteilung. Mit dem Projekt wird eine neue Wohnhausanlage mit drei Stiegen und 56 Eigentumswohnungen zwischen 32 und 122 m² realisiert. Das Wohnbauprojekt wurde in Zusammenarbeit mit Heilig Immobilien und Immobilienwelt Leiner entwickelt, letztere sind auch exklusiv mit dem Verkauf beauftragt.

Benedikt Grossmann, Geschäftsführer Grossmann Immobilien: "Mit diesem Projekt wollen wir den zukünftigen Bewohnern vor allem eines bieten: Wohnraum, der glücklich macht! Die durchdachten Grundrisse in Verbindung mit den vielen Freiflächen jeder einzelnen Wohnung, erfüllen somit das Versprechen, hochwertige Wohnflächen für alle Bedürfnisse zu bieten. Die tolle Lage begeistert dabei sowohl Alt als auch Jung!"

Neben Huma Eleven und Metro finden sich in der näheren Umgebung zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, ebenso ist der Anschluss an die Autobahn A4 in unmittelbarer Reichweite.