immo flash

Bauwert zieht um

Neuer Standort am Wienerberg, Team vergrößert

Autor: Charles Steiner

Die Anfang des Vorjahres von Peter Köstenberger und Gerald Nüssel gegründete Bauwert Projektmanagement erweitert ihr Team und zieht an ihren neuen Standort am Wienerberg. Das gab das Unternehmen, das sich auf Projektentwicklung, Projektmanagement, begleitende Kontrolle und Generalplaner-Management spezialisiert, via Aussendung bekannt. Künftig agiert die Bauwert von ihrer neuen Adresse Harry Glück Platz 2, direkt gegenüber von den Vienna Twin Towers aus.

Nüssel in einer Stellungnahme: "Unsere Infrastruktur ist nun noch flexibler und zentraler. Wir schauen optimistisch in die Zukunft." Köstenberger will die Bauwert künftig als erster Ansprechpartner bei der Projektentwicklung und -management positionieren: "Personalintensive Bereiche wie Planung und Statik, die in größeren Büros Teil des Unternehmens sind, werden bei uns ausgelagert. Das versetzt uns als Geschäftsführer in die Lage persönlich am Puls unserer Projekte zu bleiben. Wir geben unsere Qualitätsansprüche direkt an unsere Mitarbeiter weiter, stehen im persönlichen Kontakt mit den Bauherren und stellen die Zielerreichung sicher."