immo flash

B&B Hotels entern Villach

Erstes Haus in Kärnten eröffnet

Autor: Charles Steiner

Nicht in allen Regionen ist die Hotellerie gleich stark vom Corona-Lockdown getroffen worden. Während der Sommermonate hat sich vor allem in Kärnten eine positive Entwicklung gezeigt. Dort haben die Nächtigungszahlen wieder angezogen. Gute Aussichten für die Budget-Kette B&B Hotels, die erstmals den Kärntner Markt betreten und in Villach ihr erstes Haus eröffnet haben. Es handelt sich um das vierte B&B Hotel in Österreich, mittelfristig will man auf bis zu 25 Häuser österreichweit aufstocken. Das B&B Hotel Villach verfügt über 96 Doppel- und Familienzimmer sowie auch behindertengerechte Zimmer. Max C. Luscher hält an der weiteren Expansion in Österreich fest: "Wir sehen weiterhin noch viel Potenzial für unser Produkt auf dem österreichischen Markt." Für das kommende Jahr plant B&B Hotels zwei weitere Neueröffnungen in Wien. Im Rahmen der angestrebten Expansion auf 20-25 Häuser in Österreich sind auch Standorte in Salzburg, Linz, Innsbruck, Wels, Klagenfurt, Bregenz, St. Pölten und Krems von Interesse für die Hotelgruppe.