immo flash

Becken kauft in Stuttgart

Erste Projektentwicklung für Mixed Use-Projekt erworben

Autor: Charles Steiner

Der deutsche Immo-Investor Becken will sich im süddeutschen Raum weiter etablieren und hat dazu in Stuttgart ihre nach eigenen Angaben erste Projektentwicklung erworben. Diese findet auf einem rund 10.000 m² großen Teilgrundstück im Stadtteil Feuerbach Ost, auf dem sich ein ehemaliges Betriebsgelände aus der Druck- und Verpackungsindustrie befindet, statt. Geplant ist ein Neubau mit gemischten Nutzungsflächen für Büroräume sowie für den Bereich Forschung und Entwicklung und kleinere Produktionsflächen. Der Bauantrag soll im ersten Quartal 2021 eingereicht werden. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist für das zweite Quartal des kommenden Jahres geplant.

Unweit vom Stuttgarter Stadtkern befindet sich der wirtschaftsstarke Forschungs- und Technologie-Stadtbezirk Feuerbach. Das Grundstück in der Kruppstraße 2 verfügt über eine optimale Anbindung an Bundesstraßen, die Autobahnen A81 und A8 und über eine fußläufige Entfernung zu S- und U-Bahn-Stationen und Busverbindungen. In unmittelbarer Umgebung der Liegenschaft befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten, Bäckereien und Restaurants.