Begehrte Luxusimmobilien

Neue Plattform Luxury Residences gelauncht

Autor: Charles Steiner

© Otto Immobilien

Luxusimmobilien haben sich in der Pandemie als besonders begehrt erwiesen - und zwar weltweit. Genau dieses Segment will Otto Immobilien mit der neuen Plattform "Luxury Residences" weiter ausbauen. Auf der Website luxury.otto.at sollen künftig Luxusliegenschaften auf der ganzen Welt angeboten werden. Luxury Residences wurde von der bekannten digitalen Kreativagentur Tunnel 23 als Sub-Seite von www.otto.at entwickelt.

Derzeit sind hier laut Otto Immobilien mehr als 170 erstklassige Wohnungen, Häuser und Villen im High End-Segment - vom prachtvollen Wiener Innenstadt-Palais über herrschaftliche Anwesen in Hietzing oder Sievering bis zur exklusiven Golf-Villa in Santa Ponsa gelistet.

"Einen wichtigen Schwerpunkt setzt die neue Seite auch auf die optimale Präsentation luxuriöser Bauträger-Projekte in Wien," so Michaela Orisich, Teamleiterin Wohnen Luxus. Richard Buxbaum, Leiter Wohnimmobilien bei Otto, sieht die Nachfrage nach Luxusimmobilien derzeit hoch: "Da Wien auch in Zukunft zu den beliebtesten Wohnorten der Welt zählen wird - mit stark steigendem Interesse aus dem Ausland - gehen wir weiterhin von einem Wachstum im Luxuswohn-Segment aus. Tatsächlich haben die Preise für Luxusimmobilien in Wien im Gegensatz zu anderen europäischen Metropolen der Pandemie bisher gut standgehalten - und konnten im Vorjahr sogar um 0,8 Prozent zulegen."

Am internationalen Parkett kann Otto Immobilien seinen Kunden auf der neuen Website ausgesuchte Luxusimmobilien der Extraklasse anbieten: von atemberaubenden Villen an der Côte d'Azur, Marbella oder Mallorca bis zur Tower Residenz mit 360-Grad-Blick auf New York. Zu den teuersten angebotenen Objekten gehören beispielsweise eine mallorquinische Natursteinvilla mit Meerblick in Camp de Mar (KP: 7,9 Mio. EURO) oder eine elegante 620 m² Wohnung in einem historischen Palazzo im Herzen von Florenz (KP: 8,5 Mio. Euro). Möglich sei das durch die mittlerweile 10-jährige Partnerschaft mit Knight Frank.